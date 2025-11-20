FT: ЕС сократил до €2 млрд стоимость участия Британии в оборонном фонде

Изначально от Лондона требовали за это же €6,7 млрд, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Европейский союз более чем в три раза уменьшил размер взноса, который он предлагает заплатить Великобритании за доступ к оборонному фонду сообщества. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их информации, Брюссель рассчитывает, что Соединенное Королевство согласится выплатить €2 млрд за доступ к фонду милитаризации Евросоюза Security Action for Europe (SAFE) объемом около €140 млрд. Изначально от Лондона требовали за это же €6,7 млрд. Однако, как замечает издание, это все равно в десятки раз больше, чем €75 млн, которые Лондон, по данным СМИ, готов внести за доступ к оборонному фонду.

Неназванный европейский дипломат заявил газете, что изначальное требование внести €6,7 млрд "совершенно и в высшей степени смехотворно". Он также предупредил, что невозможность ЕС договориться о доступе одной из ключевых стран НАТО к фонду стала бы позором.

В Лондоне уже заявляли, что подобная сумма необоснованно велика и намного превышает то, что Великобритания могла бы заплатить за доступ к фонду. Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили сказал 19 ноября, что Великобритания хотела бы стать частью оборонного фонда Евросоюза, но "не любой ценой".