SANA: глава ЦБ Сирии отправил первое за 14 лет сообщение через систему SWIFT

По данным агентства, Абдель Кадер аль-Хусрия направил сообщение всем банкам-корреспондентам, начиная с Федерального резервного банка Нью-Йорка

ТУНИС, 20 ноября. /ТАСС/. Глава Центробанка Сирии Абдель Кадер аль-Хусрия отправил первое сообщение через международную платежную систему SWIFT спустя 14 лет отключения от нее. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, аль-Хусрия направил сообщение всем банкам-корреспондентам, начиная с Федерального резервного банка Нью-Йорка.

20 октября глава сирийского Центробанка в ходе своего визита в США сообщил, что банковский сектор страны вновь подключен к системе SWIFT.

14 мая президент США Дональд Трамп провел переговоры с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде, что стало первой встречей руководителей двух стран за 25 лет. Хозяин Белого дома объявил о том, что его страна начнет снимать санкции, которые десятилетиями вводились против Дамаска во времена правления Хафеза Асада и его сына Башара Асада. За день до встречи с аш-Шараа Трамп, находившийся в турне по Ближнему Востоку, сообщил о решении приступить к отмене американских ограничительных мер в отношении Сирии.