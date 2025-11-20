В ДНР составили дорожную карту возобновления пассажирских перевозок на ж/д

Министр транспорта ДНР Александр Бондаренко отметил, что приоритетом при организации перевозок является безопасность пассажиров

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. ДНР и Ростовская область разработали дорожную карту возобновления пассажирского железнодорожного и морского сообщения. Об этом сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

"Подготовка нормативно-правовой базы для организации надежного пассажирского сообщения между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью находится на финальной стадии. Рассматривается возможность прямого пассажирского железнодорожного и морского сообщения. И сейчас с коллегами мы уже выработали дорожную карту, по которой будем следовать со следующей недели, исходя уже из производственных наших встреч, соприкосновения по части нормативно-правовых актов и фактического утверждения самих перевозок", - сказал он в интервью Донецкому агентству новостей.

Бондаренко отметил, что приоритетом при организации перевозок является безопасность пассажиров. "Этот фактор учитывается на всех этапах планирования и является единственным препятствием при организации перевозок. О сроках запуска железнодорожного сообщения говорить еще рано, однако проект уже переходит в фазу практической реализации", - добавил он.