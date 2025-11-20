Сбер и "Аэрофлот" договорились развивать технологии генеративного ИИ

Ключевая задача - обеспечить доступ к современным продуктам на базе генеративного искусственного интеллекта не только для компаний, но и для миллионов пользователей, отметил руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сбер и "Аэрофлот" объявили на международной конференции AI Journey о стратегическом партнерстве в области генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Документ о сотрудничестве подписали старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев и первый заместитель генерального директора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, сообщила пресс-служба банка.

"Наша ключевая задача - обеспечить доступ к современным продуктам на базе генеративного искусственного интеллекта не только для компаний, но и для миллионов пользователей. Мы стремимся не просто внедрять новые технологии, а создавать по-настоящему удобные и эффективные решения, способные улучшить повседневную жизнь людей, стать их помощниками. В сотрудничестве с "Аэрофлотом" и с использованием нейросети GigaChat мы будем запускать перспективные проекты", - сказал Белевцев.

Партнеры будут совместно прорабатывать сценарии для совершенствования качества клиентского опыта и расширения возможностей пассажиров. Для реализации этой задачи компании намерены наладить обмен информацией о продуктах и сервисах с целью обучения и развития бизнес-решений на базе нейросети GigaChat от Сбера.

"Аэрофлот" активно внедряет инновации и следит за ИТ-трендами. Сотрудничество со Сбером поможет максимально использовать потенциал ИИ для наших пассажиров", - добавил Чиханчин. Он подчеркнул, что внедрение технологий генеративного ИИ откроет новые горизонты в планировании путешествий и сделает их более комфортными для клиентов.