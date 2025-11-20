Росатом и Минэлектроэнергетики Египта подписали программу сотрудничества

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Росатом и Министерство электроэнергетики Египта подписали комплексную программу сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Госкорпорация "Росатом" и Министерство электроэнергетики Египта подписали комплексную программу сотрудничества. Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Арабской Республики Египет Махмуд Эсмат. Соглашение было подписано в присутствии премьер-министра Египта Мустафы Мадбули", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что программа ориентирована на укрепление стратегического партнерства между странами и предусматривает развитие экономического сотрудничества и расширение кооперации между профильными организациями двух государств. Особое внимание уделено обмену опытом и научно-техническому взаимодействию, формированию устойчивой платформы для долгосрочного партнерства. Инициатива нацелена на создание условий для запуска перспективных проектов и комплексное развитие ключевых отраслей экономики Египта.