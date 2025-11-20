Минэнерго: энергетическая справедливость станет одной из основ многополярности

Замминистра энергетики России Евгений Грабчак также подчеркнул, что в нынешних мировых реалиях сложно говорить о развитии энергетики в отрыве от вопросов безопасности

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 20 ноября. /ТАСС/. Энергетическая справедливость, которая предполагает равный доступ к энергии и инфраструктуре, а также свободу выбора всех видов топлива и энергии с учетом особенностей регионов, может стать одним из главных оснований многополярного мира. Об этом заявил заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак, выступая по видеосвязи на 67-м заседании Электроэнергетического совета СНГ, которое проходило в Душанбе.

Он отметил, что с учетом стремительно меняющейся ситуации в мире, смещения роста потребления из Европейского в Азиатского-Тихоокеанский регион и Африку необходимо повысить уровень и интенсивность взаимодействия между всеми международными организациями Евразийского пространства, опираясь на уникальные опыт и потенциал стран СНГ. "Все мы разделяем подход, предусматривающий недопустимость односторонних ограничительных мер в отношении топливно-энергетического комплекса, а также независимость свободы выбора путей энергетического перехода и развития энергетики в соответствии с национальными интересами государств-членов", - сказал замминистра.

"Одним из ключевых оснований будущего многополярного мира может стать понятие энергетической справедливости, включающее в себя принципы равного доступа к энергии и инфраструктуре, технологической нейтральности. Наша цель - обеспечить возможность использовать все доступные виды топлива, источники энергии и технологические решения с учетом индивидуальных особенностей регионов. Такая позиция получила поддержку мирового сообщества и закреплена в соответствующих документах по итогам мероприятий по линии БРИКС", - продолжил Грабчак.

Он также подчеркнул, что в текущих мировых реалиях сложно говорить о развитии энергетики в отрыве от вопросов безопасности. Грабчак напомнил о документах ШОС и СНГ, в которых отмечается необходимость обеспечения энергетической безопасности.

На заседании Электроэнергетического совета СНГ в Душанбе обсуждался в том числе вопрос о развитии взаимодействия Содружества и ШОС в области энергетики. В октябре главы государств СНГ приняли решение об учреждении формата сотрудничества "СНГ плюс" и предоставлении ШОС статуса наблюдателя при объединении.