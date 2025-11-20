АСИ будет развивать сотрудничество со странами СНГ в сфере креативных индустрий

Также агентство намерено работать с Содружеством Независимых Государств в области унификации законодательства, сообщили в пресс-службе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) станет развивать долгосрочное сотрудничество с Содружеством Независимых Государств (СНГ) в области унификации законодательства и развития экспорта креативных продуктов и услуг на пространстве СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

"Итогом участия АСИ в форуме ["Содружество моды"] стало подписание двух соглашений, направленных на институциональное развитие креативной экономики в рамках Содружества Независимых Государств. Первый документ - трехстороннее соглашение между АСИ, комиссией Совета Федерации по развитию креативных индустрий и народных художественных промыслов в России и секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (МПА СНГ). <...> Второе - двустороннее соглашение между АСИ и секретариатом Совета МПА СНГ. <...> Документы закладывают правовую и организационную основу для долгосрочного сотрудничества, направленного на унификацию законодательства и развитие экспорта креативных продуктов и услуг на пространстве СНГ", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что трехстороннее соглашение закрепляет основные направления сотрудничества: разработку совместных проектов и программ, направленных на развитие креативной экономики и экспорта, обмен аналитикой, организацию международных мероприятий. В свою очередь, в рамках двустороннего соглашения стороны договорились о сотрудничестве в разработке типовых (модельных) законодательных актов для стран СНГ, содействии формированию общих подходов к регулированию креативной экономики, а также обмене лучшими практиками, в том числе реализацию разработанного АСИ Регионального стандарта креативных индустрий.

Форум проходит с 19 по 21 ноября на площадке Таврического дворца. В нем принимают участие парламентарии, представители профильных министерств и ведомств, организации креативных индустрий и легкой промышленности, образовательные учреждения и представители сферы туризма.