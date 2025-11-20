Сбер открыл доступ к новой линейке российских моделей ИИ

Также стали доступны все модели генерации изображений и видео новой линейки Kandinsky 5.0

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сбер открыл доступ к новой линейке российских моделей искусственного интеллекта "Гигачат" - Ultra-Preview и Lightning, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Читайте также

Защитник, помощник, судья: как ИИ управляет нашей жизнью

Это самый крупный в Европе open-source проект, отмечает Сбер. Также стало доступно новое поколение открытых моделей GigaAM-v3 для распознавания речи с нормализацией и пунктуацией.

Кроме того, стали доступны все модели генерации видео и изображений новой линейки Kandinsky 5.0 - Video Pro, Video Lite и Image Lite - нейросети, которая нативно понимает промпты на русском языке, знает русскую культуру и умеет писать кириллический текст на изображениях и видео, а также модели для сжатия визуальных данных K-VAE 1.0, необходимые для обучения моделей генерации визуального контента.

"Для создания настоящего ИИ мирового уровня нужны две вещи: колоссальные ресурсы и, что еще важнее, - R&D команды мирового уровня", - отметил старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев. По его словам, у Сбера есть такие возможности.

Линейка Kandinsky 5.0 включает в себя модель Image Lite, которая может генерировать изображения по тексту и редактировать их, а также две версии моделей генерации видео: мощную модель Video Pro и быструю - Video Lite, которые могут "оживлять" изображения и генерировать видео по текстовому описанию.

Генеративные модели, такие как Kandinsky 5.0, синтезируют медиаконтент в "скрытом" пространстве, нечитаемом для человеческого глаза.

19 ноября на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey глава кредитной организации Герман Греф сообщал, что Сбер разместит в открытом доступе несколько собственных флагманских разработок в области искусственного интеллекта. По его словам, это позволит создать большое сообщество разработчиков и ускорить развитие технологий ИИ в России.