АКРА допустило рост долговой нагрузки у топ-50 нефинансовых компаний РФ

Как сказано в аналитическом комментарии агентства, финансовая устойчивость компаний в среднем по выборке остается на комфортном уровне, несмотря на ухудшение отдельных показателей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) допускает дальнейший рост долговой нагрузки у 50 крупнейших российских нефинансовых компаний по итогам года на фоне сохраняющейся высокой стоимости заемного финансирования, следует из аналитического комментария агентства,

При этом АКРА не ожидает, что отношение общего долга к FFO (операционному денежному потоку до изменения оборотного капитала, выплаты процентов и налогов) для топ-50 превысит 2,5x, а покрытие процентных платежей (отношение FFO к уплаченным процентам) опустится ниже 2,8x.

Как отмечается в аналитическом комментарии АКРА, финансовая устойчивость компаний в среднем по выборке остается на комфортном уровне, несмотря на ухудшение отдельных показателей. В частности, рентабельность по FFO снизилась до 23% по итогам первого полугодия 2025 года против 26% в 2021-2023 годах.

Агентство также констатирует значительный рост доли процентных платежей в выручке: с 3,5% в 2023 году до 7,5% в первом полугодии 2025 года на фоне удорожания заемного финансирования.

По оценке АКРА, развитие ситуации в 2026-2028 годах будет зависеть от совокупности взаимосвязанных факторов - макроэкономического фона, в том числе динамики ключевой ставки, изменения геополитической обстановки и способности компаний сохранять рентабельность в неблагоприятных условиях.