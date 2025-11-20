Webbankir назвал главный критерий при выборе россиянами МФО

Для 44% опрошенных онлайн-платформой таким критерием является размер займа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Для 44% россиян высокая одобренная сумма является главным критерий при выборе микрофинансовых организаций (МФО). Около трети граждан (31,8%) отметили низкие комиссии за пользование денежными средствами, говорится в опросе финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть в распоряжении ТАСС).

По данным опроса, для 29,6% респондентов важна возможность продления или досрочного погашения займа при выборе МФО. Отсутствие скрытых платежей и дополнительных услуг отметили 21,2% опрошенных, 17,64% ценят, когда при оформлении займа компания требует минимум документов. А 9,4% опрошенных заемщиков отметили наличие у МФО программ лояльности, к которым можно отнести кешбэк и начисление бонусов.

Кроме того, согласно опросу, если условия займа не устраивают или клиент получает отказ, то в 32% случаев он обратится в другую микрофинансовую организацию и в 23,8% - в банки. 16,1% респондентов пытаются одолжить деньги у друзей и родственников. 7,7% воспользуются в этом случае финансовыми услугами маркетплейсов, а 6,5% стараются оплатить товары и услуги в рассрочку. Остальные участники опроса затруднились с ответом.

В опросе приняли участие 11 тыс. заемщиков МФО.