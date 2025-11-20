GigaCode научился автономно писать код от начала до конца

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Агентный режим появился в ассистенте разработчика GigaCode от Сбера. Теперь ИИ-ассистент способен самостоятельно выполнять задачи по проектированию и написанию кода полностью. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

"Новый режим упрощает процессы разработки и повышает эффективность команд. Раньше приходилось вручную прикреплять файлы, теперь ИИ-агент делает все сам, понимая контекст проекта. Это полностью собственная разработка Сбера, что гарантирует масштабируемость и надежность", - отметил старший вице-президент Сбербанка Андрей Белевцев. Достаточно дать задание в текстовой форме, и GigaCode самостоятельно найдет необходимые файлы, внесет изменения, запустит тесты и соберет проект. Это позволяет сократить время на рутинные операции и сосредоточиться на более сложных задачах.

В отличие от других решений, GigaCode интегрирован в популярные среды для разработки (IDE), включая JetBrains. Также "Сбер" первым представил SWE-агента (Software Engineering agent, ИИ-инструмент для создания программного обеспечения) в июне 2025 года в GigaStudio. Теперь доступна поддержка субагентов, что повышает точность и скорость работы. Кроме того, GigaCode получил обновление до версии 3.0 с новой моделью автодополнения кода GigaCode Inline 4.0. Согласно данным Сбербанка, она в два-три раза реже допускает синтаксические ошибки по сравнению с open-source аналогами.