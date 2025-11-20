МИД Ирана: у МАГАТЭ нет протокола для инспекции атакованных ядерных объектов

Это связано с тем, что ни одно мирное ядерное сооружение не подвергалось нападению, подобных прецедентов нет, пояснил глава внешнеполитического ведомства республики Аббас Арагчи

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не имеет протокола для инспекции подвергшихся атаке ядерных сооружений из-за отсутствия подобных прецедентов. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в интервью британскому журналу The Economist.

"На самом деле, мы вынуждены признать, и МАГАТЭ уже признало, что ситуация на месте изменилась. Мы запросили агентство: существует ли какой-то протокол или регламент, чтобы инспектировать ядерное сооружение, подвергшееся атаке, и такого протокола нет, потому что нет прецедента. До сих пор ни одно защищенное мирное ядерное сооружение не подвергалось нападению, поэтому нет прецедента, как инспектировать его после атаки", - сказал министр.

"Очевидно, существуют риски безопасности: неразорвавшиеся боеприпасы, ракеты и тому подобное, есть риск радиации, существует угроза со стороны США, что, если кто-либо приблизится к этим объектам, они могут атаковать", - пояснил Арагчи.

При этом глава МИД Ирана высказался за достижение договоренности с МАГАТЭ относительно проведения инспекции поврежденных в результате американских ударов ядерных объектов. Он сообщил, что по итогам переговоров с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси в этом вопросе наметились подвижки. "Мы разделили ядерные объекты Ирана на две категории - те, что были атакованы, и те, что не были. Для тех, что не подверглись нападению, все было как обычно, и они (инспекторы МАГАТЭ - прим. ТАСС) могли приезжать и проводить инспекции, - сообщил Арагчи. - По подвергшимся нападению объектам нужно было договариваться, и Рафаэль [Гросси] согласился, что нужно договариваться о том, как их инспектировать".

Однако, отметил министр, после этого страны "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция), а также США обратились в Совбез ООН, инициировав механизм восстановления санкций против ИРИ. "Таким образом, это "евротройка" и США делают эту работу сложной и невозможной. Иначе мы были бы готовы сотрудничать с агентством", - сказал глава иранской дипломатии.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.