МИД Бразилии: страна будет добиваться полной отмены импортных пошлин США

Бразилия приветствует отмену тарифов в 40% на некоторые продукты и продолжит переговоры с американской стороной

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Бразилии приветствуют отмену США тарифов в размере 40% на некоторые статьи сельскохозяйственной продукции, однако намерены продолжать добиваться прекращения действия введенных Вашингтоном импортных тарифов на оставшиеся категории товаров. С таким заявлением выступил МИД республики.

В бразильском дипведомстве подтвердили, что американская сторона отменила тарифы в 40% на поставки "некоторых видов мяса, кофе", фруктов - манго, кокосов, ананасов, а также других культур. "Руководство Бразилии <...> с удовлетворением восприняло решение правительства США отменить дополнительный 40-процентный тариф на ряд сельскохозяйственной импортируемой продукции, - говорится в заявлении пресс-службы министерства. - Бразилия продолжит переговоры с США с целью отмены дополнительных пошлин на оставшиеся статьи двусторонней торговли".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о снижении тарифов на некоторые наименования сельскохозяйственной продукции из Бразилии. До этого, 14 ноября, глава Белого дома издал другой указ, согласно которому США вывели десятки наименований фруктов, овощей, орехов, кофе и чая, а также говядину из-под действия 10-процентных универсальных пошлин, введенных ранее на импорт из других стран. По сведениям газеты The New York Times, вашингтонская администрация решила сделать это в связи с ростом цен на продукты в США.