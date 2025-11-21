Аграрии Бурятии из-за летней засухи будут закупать корма в Забайкалье

В связи с засухой летом в 10 районах Бурятии вводили режим чрезвычайной ситуации

УЛАН-УДЭ, 21 ноября. /ТАСС/. Фермеры Бурятии, пострадавшие от летней засухи, будут покупать корма на зимний период в соседнем Забайкальском крае. Об этом сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

"В общей сложности уже закуплено 10 тыс. тонн сена в физическом весе в разных районах республики, в том числе 2 тыс. тонн за пределами Бурятии - в соседнем Забайкалье. Зимой фермеры республики будут закупать корма в Могойтуйском и Шилкинском районах Забайкальского края, уже имеются договоренности", - сообщили в министерстве.

В связи с засухой минувшим летом в 10 районах Бурятии вводился режим чрезвычайной ситуации: в Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском, Курумканском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кяхтинском, Тарбагатайском районах. Зимне-стойловый период начинался с 1 октября, закончится он во второй половине мая. Залогом его успешного прохождения в хозяйствах является обеспеченность сельскохозяйственных животных кормами: от этого зависит дальнейшая эффективность работы сельхозпредприятий - привесы сельхозживотных, надои, получение молодняка.

В зимовку на территории Бурятии входят порядка 324 тыс. условных голов скота в хозяйствах всех категорий (без учета свиней и птицы). Потребность в кормах для максимальной отдачи продуктивности скота составляет около 450 тыс. тонн кормовых единиц. "С учетом фактической урожайности естественных сенокосов, зерновых и кормовых площадей согласованы плановые показатели по заготовке кормов - 341 тыс. тонн кормовых единиц, это позволит пройти зимовку в штатном режиме", - отметили в министерстве. С учетом переходящих остатков прошлого года и закупленных кормов республика обеспечила себя на 86% от плана по заготовке кормов. Наиболее сложная ситуация отмечается в Еравнинском, Кяхтинском, Селенгинском, Джидинском, Курумканском районах.

"С целью улучшения ситуации местными администрациями проводилась работа по представлению дополнительных сенокосов для сельхозтоваропроизводителей района. Некоторые фермеры ездили в благополучные районы республики, например, в Закаменский, и на договорной основе заготавливали корма, а также закупали корма у фермеров Кабанского, Тарбагатайского, Мухоршибирского, Заиграевского районов", - пояснили в министерстве.

Развитие мелиорации

В настоящее время мелиорируемые системы в Бурятии покрывают 178 тыс. га, однако используется менее половины - около 82 тыс. га, остальное простаивает. Также есть восстановленные мелиоративные системы, но они не заняты сельхозтоваропроизводителями.

За вегетационный период в Бурятии выпадает в среднем 270 мм осадков, что значительно меньше, чем у соседей: 400 мм в Иркутской области и 300 мм в Забайкальском крае. Усугубляет ситуация то, что Бурятия отстает по плодородию почв: по данным Байкалмеливодхоза, содержание гумуса, основного показателя плодородия, в республике составляет лишь 2%, в Иркутской области - 7,5%, а в Забайкальском крае - 7,3%.

"Зампред правительства Бурятии - министр сельского хозяйства Амгалан Дармаев поручил в кратчайшие сроки провести полную инвентаризацию всех мелиоративных систем для определения состояния, балансодержателя и потенциала каждого объекта, чтобы начать предметную работу по их вводу в оборот, - сообщили в Минсельхозпроде республики. - Также он поручил усилить работу по привлечению аграриев на земли с восстановленными, но не используемыми мелиоративными системами".

По данным регионального филиала Россельхозцентра, если в республике будет использоваться 100 тыс. га мелиорируемых земель, это позволит производить 10 млн центнеров кормовых единиц. "Данного объема более чем достаточно для содержания всего поголовья скота в 400 тыс. условных голов", - отметили в министерстве.