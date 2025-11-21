В Хабаровском крае увеличат выпуск фанеры и сохранят объемы производства шпона

Объем лесозаготовок по итогам 2025 года составит порядка 3, 7 млн кубометров

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 21 ноября. /ТАСС/. Лесопромышленные предприятия Хабаровского края планируют в 2026 году увеличить выпуск фанеры, сохранить объемы производства пиломатериалов, топливных гранул и шпона. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"В будущем году объемы производства основных видов продукции прогнозируются на уровне 2025 года, но ожидается увеличение показателей по фанере за счет нового завода", - сказал представитель министерства. Завод открылся в октябре. Его запустила компания "РФП групп". Мощность предприятия - до 120 тыс. кубометров в год, инвестиции в проект превысили 4,7 млрд рублей

Объем лесозаготовок по итогам 2025 года составит порядка 3 млн 700 тыс. кубометров, производство пиломатериалов - 1 млн 150 тыс. кубометров, пеллет (топливных гранул) - 275 тыс. тонн, шпона - 170 тыс. кубометров, уточнил собеседник агентства. С начала года объемы лесозаготовки уже превысили 3 млн 180 тыс. кубометров.

Продукция лесопромышленного комплекса в основном экспортоориентированная. Основным рынком сбыта пиломатериалов, шпона является Китай, топливные гранулы поставляются в Южную Корею. Китай ранее вводил запрет на поставку топливных гранул, в стране развивается свое производство, это негативно отразилось на работе лесопромышленников региона, сообщали ранее агентству в министерстве. Падал спрос на этот вид продукции и в Южной Корее.

В прошлом году показатели производства пиломатериалов снизились почти на 15% по сравнению с 2023 годом. Объемы выпуска топливных гранул упали примерно на 8%. При этом был отмечен рост производства шпона, он составил практически 38%. Шпон преимущественно поставляется в Китай. За 2024 год предприятия выпустили 164 тыс. кубометров шпона, свыше 1,1 млн кубометров пиломатериалов и 288 тыс. тонн топливных гранул.

Фокус на внутренний рынок

В настоящее время, по информации краевого правительства, мощности лесоперерабатывающей отрасли региона позволяют перерабатывать до 8,6 млн кубометров древесины в год. Такие данные приводились на заседании президиума правительства Хабаровского края под председательством губернатора Дмитрия Демешина. Для дальнейшего развития сферы фокус будет смещен на внутренний рынок, в частности, на деревянное домостроение.

Общая потребность региона в деревянных домах оценивается более чем в 200 тыс. кв. м. Развитие этого направления связано с государственной программой "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) и краевой программой по расселению граждан из аварийного жилья. На будущий год заявки на участие в программе КРСТ подали семь районов.

На завершение строительства малоэтажного жилого комплекса из 15 домов в рабочем поселке Чегдомыне Верхнебуреинского района на будущий год уже выделена федеральная субсидия в размере 99,4 млн рублей. В Николаевском районе по краевой программе намерены строить 10 деревянных двухэтажных домов на 14 квартир каждый для расселения граждан из аварийного фонда.

Сообщалось, что соответствующие заявки подали не все муниципалитеты, поскольку программа требует софинансирования. Вопрос участия в программе будет рассматриваться дополнительно. Помимо этого, главам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре поручено в течение месяца определить и представить предложения по земельным участкам, пригодным для деревянного домостроения в городах.