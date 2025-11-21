Pioneer: о переезде в Москву мечтают 50% россиян

Многих граждан от переезда в столицу останавливают высокие цены на недвижимость, следует из результатов исследования компании

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Каждый второй житель России в возрасте от 18 до 55 лет мечтает о переезде в столицу, следует из результатов исследования девелоперской компании Pioneer, с которым ознакомился ТАСС. Россиян в Москве привлекают атмосфера, карьерные перспективы и развитая инфраструктура.

"Как показал социологический опрос тысячи человек от Санкт-Петербурга до Новосибирска от 18 до 55 лет, каждый второй россиянин из крупных городов открыт для переезда в Москву, вдохновленный ее неповторимой атмосферой (35%), карьерными перспективами (33%) и развитой инфраструктурой (19%)", - говорится в исследовании.

Останавливают россиян от переезда в Москву высокие цены на недвижимость - так ответили 39% респондентов. Еще для 37% опрошенных барьером стала устроенная жизнь в родном городе. При этом 52% россиян считают, что для переезда в столицу им будет необходимо зарабатывать свыше 300 тыс. рублей в месяц.

По данным исследования, 42% покупателей из регионов РФ приобретают квартиры в московских новостройках бизнес- и премиум-класса. Как подчеркнула руководитель направления жилой недвижимости Core.xp Екатерина Ломтева, устойчивый спрос на недвижимость на первичном рынке в Москве формируют именно региональные покупатели. "Это представители крупных индустриальных центров, рассматривающие столичную недвижимость как инструмент сохранения капитала и элемент семейного портфеля. Преобладают три сценария: инвестиции в бизнес-класс ЗАО и ЮЗАО, семейные покупки в премиальных локациях ЦАО и ближайших районах, а также приобретения делюкс-уровня как наследственного актива", - пояснила она.

В то же время москвичи, как показали результаты исследования, не стремятся переезжать из столицы. Так, половина респондентов не готова покинуть Москву ни при каких условиях. Лишь каждый четвертый согласился бы на переезд в случае двукратного роста дохода, еще 6% приняли бы решение уехать ради брака.