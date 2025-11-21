"Выберу.ру": миллениалы стали чаще прекращать обслуживание кредитов

В 2025 году также выросла доля просрочек у заемщиков 30-40 лет, сообщил маркетплейс

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. В 2025 году на розничном кредитном рынке растет не только объем временных просрочек, но и доля заемщиков, которые полностью прекращают обслуживание долга. Об этом ТАСС сообщили в департаменте коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру".

По данным Банка России, совокупная просроченная задолженность физических лиц достигла 1,5 трлн рублей, что на 400 млрд рублей больше, чем годом ранее. Это максимальный показатель за последние годы. В "Выберу.ру" отмечают, что тенденция смещается от единичных задержек платежей к полному прекращению выплат, особенно в сегменте необеспеченных потребительских кредитов, где уровень просрочки, по данным "Скоринг бюро", превысил 16%.

Ситуация на ипотечном рынке стабильнее, однако и здесь наблюдается ухудшение: у Сбера доля проблемных жилищных кредитов в первом квартале почти удвоилась. Наиболее устойчивыми остаются кредиты с залогом, а также продукты для зарплатных клиентов, где платежи списываются автоматически.

По словам Анны Романенко, директора департамента коммуникационной политики "Выберу.ру", меняется и структура заемщиков, испытывающих трудности. Если ранее в группе риска были в основном граждане старше 45 лет, то в 2025 году выросла доля просрочек у заемщиков 30-40 лет. Это наиболее экономически активная группа, оформлявшая кредиты в период низких ставок и минимальных первоначальных взносов.

Согласно опросу "Выберу.ру", увеличилась доля просрочек среди россиян со средними и высокими доходами. Среди респондентов с доходом 100-200 тыс. рублей доля пропускающих платежи выросла с 11% до 34%, с доходом 80-100 тыс. - с 8% до 17%. Самой уязвимой категорией остаются заемщики с доходами 50-80 тыс. рублей: о просрочках сообщили 39% респондентов. Меньше всего проблем фиксируется у граждан с доходом выше 250 тыс. рублей (6%) и ниже 50 тыс. рублей (4%) - последним, как правило, просто не одобряют кредиты.

В "Выберу.ру" добавили, что рост долговой нагрузки обусловлен активным кредитованием в 2024-2025 годах, расширением использования кредитных карт с более высокими ставками и одновременным сохранением прежнего уровня реальных доходов населения при росте обязательных расходов. Это усиливает давление на домохозяйства и приводит к увеличению числа заемщиков, не способных обслуживать свои обязательства.