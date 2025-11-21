Эксперт Богатов оценил потенциал строительства жилья в воссоединенных регионах

Они могут строить около 3 млн кв. м в год, считает владелец ГК "Добро"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Потенциал строительства жилья в воссоединенных регионах России на ближайшие годы при сохраняющейся господдержке может составить порядка 3 млн кв. м в год, они стали самым перспективным местом для развития девелопмента в стране. Об этом ТАСС сообщил владелец ГК "Добро", эксперт в сфере девелопмента и взаимодействия государства и бизнеса в отрасли Иван Богатов.

"Даже если считать только выданные российские паспорта, население воссоединенных регионов составляет более 3 млн человек. В обычном режиме функционирования экономики нормальным считается прирост нового жилья в размере 1 кв. м на одного человека в год. Таким образом, потенциал регионов в жилищном строительстве составит около 3 млн кв. м в год, и к этому нужно прибавить масштабные темпы восстановления или замещения жилья, поврежденного в результате боев. Учитывая меры государственной поддержки, наши исторические регионы - наиболее перспективная локация для девелопмента, спрос на новостройки сейчас огромный, проекты распродаются на самых начальных этапах", - сказал Богатов.

По словам эксперта, высокий спрос на жилье объясняется, во-первых, тем, что часть существующего жилья пострадала при военных действиях, а часть относится к очень старому жилому фонду. Еще одной причиной большого спроса на строительство жилья в регионах Донбасса и Новороссии, помимо тяжелой ситуации с существующим жильем, является интенсивное развитие экономики.

"Беспрецедентные меры поддержки, таких нет нигде. В развитие новых регионов сейчас вливаются большие средства, в том числе в виде зарплат у тех, кто там трудится, живет. Есть большая потребность, есть большая возможность, плюс государство очень серьезно поддерживает как девелоперов, которые там работают, так и людей, которые готовы купить там квартиры", - отметил Богатов.

Эксперт уточнил, что это и льготная ипотека под 2%, и субсидирование ставки по проектному финансированию до 3%. Отдельно Богатов обратил внимание на "высочайший уровень поддержки проектов жилого девелопмента со стороны высших должностных лиц республик и федерального Минстроя, которые буквально "за ручку" проводят через сложные ситуации. Спрос на жилье в новостройках есть не только у местных, но и жителей других регионов России, как тех, кто приехал туда работать на восстановление регионов и решил остаться, так и тех, кто едет за теплом и морем, добавил собеседник агентства.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал журналистам, что данные по вводу жилья на территории Донбасса и Новороссии будут вносить в общероссийскую статистику. Согласно нацпроекту "Инфраструктура для жизни", в России необходимо вводить до 130 млн кв. м жилья ежегодно к 2030 году.