ФПК: число детских купе в поездах полностью удовлетворяет спрос

В Федеральной пассажирской компании уточнили, что при необходимости рассмотрят вопрос увеличения числа таких мест

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Число детских купе в поездах дальнего следования сейчас полностью удовлетворяет спрос, при необходимости Федеральная пассажирская компания готова рассмотреть возможность увеличения, сообщили ТАСС в ФПК.

"В настоящее время количество предложенных подобных мест полностью удовлетворяет спрос. При необходимости компания будет рассматривать возможности по увеличению их количества", - сказали в компании.

В ФПК отметили, что регулярно следят за количеством билетов в продаже, в том числе на специальные места для родителей с детьми, которые выделяются в купейных вагонах. Такие билеты могут приобрести только пассажиры с детьми до 18 лет.

"В зависимости от состава поезда в нем может быть предусмотрено одно или два купе со специальными местами для родителей с детьми", - уточнили в холдинге в рамках XIX Международного форума и выставки "Транспорт России".

В начале октября была запущена продажа билетов в некоторые купе только для пассажиров с детьми в купейных вагонах всех поездов ФПК. При оформлении проездных документов детские места отмечены пиктограммой. Ранее подобный сервис был запущен для многодетных семей в поездах южных направлений.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.