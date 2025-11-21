На автозаводе в Петербурге соберут чуть более 3 тыс. Lada Iskra в 2025 году

Темп сбора составляет 15 автомобилей в час

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября./ТАСС/. Немногим более 3 тыс. автомобилей Lada Iskra будет собрано на заводе в Санкт-Петербурге по итогам 2025 года, сообщил журналистам глава "Автоваза" Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".

"К концу года будет собрано чуть более 3 тыс. автомобилей Lada Iskra в Санкт-Петербурге. В сумме по Петербургу и Тольятти мы вышли на темп 15 автомобилей в час (при восьмичасовой смене - прим. ТАСС). Конвейеры могут работать с различной скоростью - мы настраиваем их под логистику и распределение поставок, в том числе в регионы СЗФО и Беларусь", - сказал он.

Говоря о выпуске Lada Aura, глава "Автоваза" отметил, что сейчас линия производства этой модели недозагружена. "Локализация модели [Lada Aura] превышает 90%, но государственные закупки, к сожалению, пока идут вяло. Мы рассчитываем, что поручение президента о приоритете отечественных машин для госслужащих и госкомпаний будет выполняться", - подытожил Соколов.

