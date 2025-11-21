"Автоваз": ситуация со стоками российских и иностранных брендов в РФ выровнялась

Они держатся в пределах 60-65 тыс. автомашин, отметил глава "Автоваза" Максим Соколов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Стоки иностранных брендов и Lada в РФ выровнялись и держатся в пределах 60-65 тыс. автомашин, что является сбалансированным двухмесячным запасом для комфортной работы дилерских центров. Об этом заявил журналистам глава "Автоваза" Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".

"Ситуация со стоками выровнялась и у иностранных брендов, и у Lada, мы сейчас держим стоки в пределах 60-65 тыс. автомобилей - это сбалансированный с точки зрения продаж двухмесячный запас для комфортной работы дилерских центров", - сказал он.

В октябре 2025 года директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале сообщал, что если в начале года стоки автомобилей дистрибьютеров и дилеров в РФ оценивались в 500 тыс. автомобилей, то на начало октября они сократились до 400 тыс. При этом чуть более четверти из них приходилось на автомобили предыдущих лет выпуска.

