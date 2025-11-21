"Автоваз" рассчитывает на снижение ставки ЦБ до 13-13,5%

В 2026 году компания рассчитывает на рост продаж при благоприятных макроэкономических условиях

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Автоваз" рассчитывает на снижение ключевой ставки ЦБ до 13-13,5% и ожидает, что это простимулирует рынок новых отечественных и импортных авто в РФ. Об этом заявил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".

"Порядка 80% продаж приходится на использование инструментов кредитования. Рассчитываем, что прогнозы ЦБ и Минэкономразвития буду реализованы в полной мере, и средний размер ключевой ставки будет снижен до 13-13,5%, и это станет драйвером для продаж - как отечественных, так и импортных машин", - сказал он.

"Разница в доступе к финансированию играет не в нашу пользу: иностранные бренды могут привлекать дешевые ресурсы на внешних финансовых рынках и хеджировать риски, снижая конечную ставку для клиента", - добавил Соколов.

Как отметил он, в 2026 году компания рассчитывает на рост продаж при благоприятных макроэкономических условиях.

