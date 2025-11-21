ГК "Дело" обсуждает с иностранными транспортными компаниями совместные проекты в РФ

Председатель совета директоров группы Сергей Шишкарев отметил, что иностранные коллеги, "во всяком случае пока на словах", активно проявляют интерес

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. ГК "Дело" обсуждает с иностранными транспортными и логистическими компаниями реализацию совместных проектов в РФ. Об этом заявил председатель совета директоров группы Сергей Шишкарев в комментарии телеканалу "Россия-24".

"Я веду переговоры с большими, крупными транспортными компаниями, логистическими компаниями, в том числе с государственными, о возможных инвестициях в Россию, в том числе в совместные проекты", - сказал он. Шишкарев уточнил, что такие проекты могут быть связаны с сухими портами, расширением мощностей на погранпереходах, складскими комплексами, которые позволяли бы работать с продукцией той или иной страны-импортера.

По его словам, иностранные коллеги, "во всяком случае пока на словах", активно проявляют интерес именно к такому формату сотрудничества.

Он также сообщил, что уже в декабре будет подписан меморандум о взаимодействии с двумя компаниями.

Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, являющийся лидером морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России.

Группа владеет морскими и наземными терминалами, управляет парком фитинговых платформ и контейнеров, а также собственным флотом.