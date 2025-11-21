Бизнес в Хабаровском крае хотят привлечь к добыче известняка, цинка и вольфрама

Для инвесторов предусмотрен комплекс мер господдержки

ХАБАРОВСК, 21 ноября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае хотят привлечь бизнес к разработке месторождений известняка, цинка и свинца в районе имени Полины Осипенко. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Потенциальным инвесторам администрация района предлагает проекты по освоению еще неразведанных месторождений: свинцово-цинковое месторождение Чаятынское, Богочуканское рудопроявление, а также месторождение известняка Ниланское", - говорится в сообщении. Богочуканское рудопроявление содержит вольфрам, олово, молибден, серебро, уточнили ТАСС в региональном правительстве.

Проект Ниланского месторождения известняка предполагает возможность строительства цементного завода непосредственно на его территории. При этом известняк может также поставляться на рынок в качестве товарной продукции без последующей переработки. Общий объем необходимых инвестиций для реализации такого проекта оценивается в 7,7 млрд рублей.

"Для инвесторов предусмотрен комплекс мер государственной поддержки. К примеру, Фонд развития промышленности Хабаровского края (ФРП) предоставляет льготные займы для развития промышленности от 5 до 200 млн рублей по ставке от 1% до 7%. А также при объеме вложений от 50 млн рублей проект может получить статус "Масштабный инвестиционный проект", который дает возможность взять землю в аренду без торгов. Есть и другие льготы", - сообщил первый заместитель директора Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края Владимир Комков, слова которого привели в сообщении.

Основу экономики района имени Полины Осипенко, как отмечается, формируют такие крупные промышленные предприятия, как "Ресурсы Албазино" с выручкой 75 млрд рублей и "Золото Керби" с выручкой 56 млрд рублей. Они обеспечивают занятость населения района. Одновременно в районе реализуются новые инвестиционные проекты горнодобывающей отрасли. Начато освоение золоторудного месторождения Талгий в 80 км от Албазинского горно-обогатительного комбината. Проект не только создаст дополнительные рабочие места, но и станет источником сырья для обогатительной фабрики. Запасы месторождения оцениваются почти в 35 тонн золота. Компания "Удинск золото" готовится к запуску месторождения Чульбаткан в 2029 году, где планируется построить горно-обогатительный комбинат мощностью до 10 млн тонн руды в год. Сейчас ведется проектирование, строительство линий электропередачи, продолжаются геологоразведочные работы.