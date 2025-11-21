Ким: банки - противники скидок на маркетплейсах хотят уничтожить конкурентов

Основатель Wildberries предупредила, что это может привести к разгону инфляции

Основатель Wildberries и глава РВБ, председатель комитета по цифровым платформам "Деловой России" Татьяна Ким © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Крупные банки, которые выступают за отмену скидок на маркетплейсах, преследуют единственную цель - цинично уничтожить конкурентов. Об этом сообщила РБК основатель Wildberries и глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ), председатель комитета по цифровым платформам "Деловой России" Татьяна Ким.

"Публичная и кулуарная агрессивная позиция крупнейших банков по отношению к скидкам при оплате банками маркетплейсов преследует единственную цель - циничное уничтожение конкурентов. Приведет это только к разгону инфляции", - сказала она.

Глава РВБ напомнила, что в последние месяцы крупнейшие банки РФ объединились в попытках запретить цифровым платформам предоставлять скидки при оплате картами этих площадок. "Они пишут письма в Госдуму, инициируют закрытые встречи с регулятором в попытках запретить оплату за товар банками маркетплейсов. <…> Многие банки пытались сделать маркетплейсы, но у них не получилось. За это, конечно, надо "наказать" Ozon и WB, а самое главное - миллионы потребителей", - подчеркнула Ким.

Основатель Wildberries также отметила, что предлагает всем играть по-честному, ставить во главу угла интересы страны, человека и его благополучие.

Ранее главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 18 ноября заявила, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты, иначе сложно отследить злоупотребления.