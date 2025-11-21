В США авиадиспетчеры получат $10 тыс. за работу во время шатдауна

Денежное вознаграждение выплатят до 9 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Почти 800 авиадиспетчеров и технических специалистов получат премию в размере $10 тыс. за работу во время частичной приостановки функционирования американского правительства (шатдауна). Об этом сообщил телеканал NBC.

Премии будут выплачены исходя из распоряжения президента США Дональда Трампа о поощрении сотрудников авиадиспетчерской службы за работу без зарплаты во время шатдауна, который длился 43 дня. Денежное вознаграждение будет выплачено до 9 декабря.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях. Президент США Дональд Трамп вечером 12 ноября подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом, рекордный в истории США шатдаун был преодолен на 43-й день.