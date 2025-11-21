Минэнерго подготовило проект стратегии развития угольной отрасли до 2050 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Минэнерго РФ подготовило рабочий проект программы развития угольной отрасли до 2050 года. В ней будет отображено текущее состояние сектора и уточнена оценка спроса на российский уголь, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В настоящее время подготовлен рабочий проект Программы развития угольной промышленности России с пролонгацией на период до 2050 года (ПРУП-2050). К данной работе привлечены представители научного, экспертного сообщества, представители угольных компаний и угледобывающих регионов", - говорится в сообщении.

В программе будет отражено современное состояние угольной промышленности России, представлен анализ трендов развития мирового производства и международной торговли углем, а также анализ вызовов и угроз для развития угольной промышленности России. Кроме того, в документе будет сформировано целевое видение ("образ будущего") отрасли на период до 2050 года.

"Также в Программе будут содержаться обоснование и уточнение оценки спроса на российский уголь на период до 2050 года на внутреннем и внешнем рынках, сформированы целевые индикаторы ПРУП-2050 по различным сценарным условиям и трем этапам программы", - пояснили в Минэнерго РФ.

Ранее замминистра энергетики Дмитрий Исламов сообщил, что правительство РФ поручило Минэнерго до конца 2025 года разработать план мероприятий по созданию системы развития углехимии. По поручению кабмина министерство также актуализирует в 2025 году программу развития угольной отрасли до 2050 года.