"Русгидро" в декабре рассмотрит меры стабилизации финсостояния ДГК

Совет директоров также планирует изучить темпы реализации программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края и программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября./ТАСС/. Совет директоров "Русгидро" на заседании 4 декабря рассмотрит вопрос о мерах стабилизации и улучшения финансово-экономического состояния "Дальневосточной генерирующей компании" (входит в группу), следует из материалов компании.

В повестке также значится обсуждение хода реализации комплекса мероприятий производственной программы ДГК для повышение надежности тепловых электростанций на 2022-2029 годы. Кроме того, совет директоров планирует изучить темпы реализации программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края и программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области.

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).