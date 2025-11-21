Винченцо Трани стал гендиректором "Делимобиля"

Пост председателя совета директоров компании займет Григорий Чораян

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Совет директоров каршерингового сервиса "Делимобиль" назначил основателя компании Винченцо Трани на должность генерального директора. Об этом сообщили в "Делимобиле".

"Совет директоров компании принял следующие решения: основатель и ключевой акционер компании Винченцо Трани избран на должность генерального директора. Комитет по стратегии в составе совета директоров во главе с Еленой Бехтиной, который отвечает за долгосрочное развитие компании, будет активнее вовлечен в операционное управление, в первую очередь в части развития продуктового и маркетингового блоков бизнеса", - говорится в сообщении.

Пост председателя совета директоров компании займет Григорий Чораян. Владимир Садовин, возглавлявший "Делимобиль" с мая 2025 года, продолжит работать в компании и сосредоточится на проектах, связанных с развитием цепочек поставок, Deliparts (собственная торговая марка сервиса) и международном развитии бизнеса, преимущественно с Китаем.

Приоритетом управленческой команды остается повышение операционной эффективности и рентабельности бизнеса, оптимизация долговой нагрузки, а также сохранение высоких темпов роста, добавили в "Делимобиле".

"Мой переход на операционный уровень управления в качестве генерального директора - стратегический шаг, необходимый для возвращения компании на траекторию эффективного роста. <...> В среднесрочной перспективе наши операционные и финансовые результаты продемонстрируют эффективность выбранного курса. Мы находимся в процессе формирования новой стратегии, которая будет точно отвечать текущим потребностям бизнеса и вызовам рынка", - заявил Трани.

Он добавил, что по результатам 2025 года скорректированная EBITDA ожидается на уровне 6-6,5 млрд рублей.