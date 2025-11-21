Приложение Сбера для юрлиц стало снова доступно в App Store

Обновленное приложение размещено под названием Firma

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Мобильный интернет-банк для бизнеса от Сбера снова доступен для скачивания в App Store, приложение размещено под названием Firma, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Интернет-банк "Сбербизнес" снова появился в App Store: обновленное приложение, получившее название Firma, уже можно скачать. Предпринимателям станет доступен полный набор сервисов и услуг для управления бизнесом со смартфона на iOS", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что рекомендуют установить новую версию приложения прямо сейчас, пока оно еще доступно для скачивания. "Если на телефоне уже установлена одна из предыдущих версий, также нужно обновить ее, поскольку банк со временем прекратит поддержку устаревших версий "Сбербизнес", - добавили в банке.

Предыдущая версия приложения была выложена в App Store в июне 2025 года.