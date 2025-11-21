В Zala отметили мировой интерес к комплексу "Ланцет-Э"

В компании сообщили, что в рамках выставки Dubai Airshow 2025 прошли встречи с иностранными партнерами

Разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э" © Софья Савитская/ ТАСС

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Интерес среди зарубежных партнеров к стенду Zala на Международной выставке Dubai Airshow 2025 подтверждает заинтересованность к разведывательно-ударному комплексу "Ланцет-Э" в мире. Об этом ТАСС сообщили в Zala по итогам выставки.

"Стенд Zala вызвал большой интерес у зарубежных гостей, отечественных и иностранных СМИ на Международной выставке Dubai Airshow 2025. Иммерсивное шоу о работе разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э", представленного на стенде Рособоронэкспорта, в первый день посмотрели не менее десятка делегаций. Это подтверждает интерес к комплексу "Ланцет-Э" в мире", - отметили в компании.

В Zala добавили, что также в рамках выставки прошли встречи с иностранными партнерами.

Dubai Airshow - одна из ведущих мировых авиационных выставок, определяющая тренды в аэрокосмической и оборонной отраслях. В этом году она проходит с 17 по 21 ноября. В рамках выставки Россия представляет порядка 900 образцов продукции, из них более 30 самых востребованных показано в натурном виде.