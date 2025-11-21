Москва и Осло обсудят санкции против компаний России 8 декабря

Темой саммита будут рестрикции против двух российских представителей рыбопромысла

АСТРАХАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Россия и Норвегия 8 декабря обсудят вопрос введения санкций против двух российских рыбопромысловых компаний. Об этом журналистам во время пресс-подхода сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, который проводит заседание Волго-Каспийского научно-промыслового совета в Астрахани

Ранее Норвегия ввела санкции против двух российских рыбопромысловых компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", запретив им ловить рыбу в экономической зоне страны.

"На 8-12 декабря у нас запланирована Российско-норвежская комиссия по рыболовству, мы будем поднимать вопрос о неправормерных санкциях против российских компаний", - сказал Соколов.