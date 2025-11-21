Курс биткойна опустился до $82 тыс.

По данным на 10:33 мск, он находился на уровне $84,617 тыс. впервые с 20 апреля

© Chris McGrath/ Getty Images

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торгов снижалась более чем на 10%, до $82 тыс. впервые с 11 апреля 2025 года, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 10:33 мск, биткойн снижался на 8,07% и находился на уровне $84,617 тыс. впервые с 20 апреля 2025 года. К 10:34 мск криптовалюта ускорила снижение и опустилась до $82 тыс. (-10,99%) впервые с 11 апреля текущего года.

Затем биткойн замедлил снижение и находился на отметке $84,029 тыс. (-9,02%), свидетельствуют данные торгов на 10:53 мск. В это же время стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) упала на 10,59%, до $2 719,66.

Капитализация криптовалютного рынка

По данным Coinmarketcap на 21 ноября, капитализация всего криптовалютного рынка за сутки снизилась на 8,72% составляла $2,86 трлн. Из них $1,671 трлн (58,5%) приходится на биткойн, $326,784 млрд (11,2%) - на Ethereum. Вечером 20 ноября оценка стоимости криптовалютного рынка опустилась ниже $3 трлн впервые с 8 мая 2025 года.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции почти 392 тыс. трейдеров на сумму $1,91 млрд, из которых $969 млн пришлась на последний час. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн ($962,15 млн). Порядка $1,78 млрд ликвидаций пришлось на "длинные позиции", $129,38 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Hyperliquid в паре BTC-USD стоимостью $36,78 млн.