Air Astana намерена приобрести до 50 самолетов семейства Airbus A320neo

Основную часть заказа составит модель Airbus A321LR

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 21 ноября. /ТАСС/. Air Astana подписала меморандум о взаимопонимании на поставку до 50 самолетов семейства Airbus A320neo в рамках программы по обновлению воздушного парка. Это крупнейший заказ в истории авиакомпании. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Air Astana подписала Меморандум о взаимопонимании на поставку до 50 самолетов семейства Airbus A320neo в преддверии программы по обновлению воздушного парка. Это крупнейший заказ в истории авиакомпании, включающий 25 твердых заказов и 25 опционов на дополнительные воздушные суда", - говорится в сообщении.

Соглашение предполагает заказ Airbus A320neo и A321neo, первые поставки которых начнутся с 2031 года, отметили в авиакомпании. Основную часть заказа составит модель Airbus A321LR.

В пресс-службе напомнили, что Air Astana начала эксплуатацию первого Airbus A320ceo в 2006 году, используя воздушное судно на внутренних маршрутах и международных направлениях в страны Центральной Азии и Кавказа.

В настоящее время авиапарк группы авиакомпаний Air Astana состоит из 62 самолетов, включая 59 воздушных судов семейства Airbus A320. Воздушные суда задействованы в операционной деятельности как Air Astana, так и бюджетного перевозчика FlyArystan.

Ранее в ноябре в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США между авиакомпанией Air Astana и компанией Boeing подписан контракт на поставку 15 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner дополнительно к ранее заказанным трем воздушным судам данного типа. Общая стоимость контракта составляет $7 млрд.