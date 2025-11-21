В России прорабатывают новые меры по поддержке газомоторного транспорта

В Минэнерго поддержали установление льгот для газомоторного транспорта, хотя бы на время

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министерства и ведомства в настоящий момент прорабатывают новые меры по поддержке развития газомоторного транспорта в России, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Минэнерго в целом поддерживает установление новых льгот для газомоторного транспорта, хотя бы на время, сообщили ТАСС в Минэнерго.

"В настоящий момент на межведомственном уровне проходит процедура согласования проекта плана мероприятий по ее (Энергостратегии до 2050 года) реализации и в нем есть пункты по дополнительной проработке мер поддержки газомоторного транспорта на федеральном и региональном уровне", - отметили в министерстве.

В Минэнерго отметили, что метан всегда был и будет дешевле традиционного топлива: его стоимость стабильна, она не подвержена ни сезонным, ни каким бы то ни было другим колебаниям. С 2019 года работает программа субсидирования строительства заправочной сети и льготного перевода транспорта на метан, напомнили в министерстве.

"Минэнерго всецело поддерживает установление льгот для газомоторного транспорта, хотя бы на определенный временной период", - подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что в обновленной Энергетической стратегии России до 2050 года зафиксированы достаточно амбициозные цели по увеличению потребления метана в качестве топлива. Кроме того, в целевом сценарии концепции развития рынка газомоторного топлива в РФ на период до 2035 года рост количества автомобильного транспорта на метане составит с текущих 0,5% до 2% к 2035 году. "И по нашим прогнозам далее [это число] будет тоже только расти", - отметили в министерстве.

Ранее газета "Известия" сообщала со ссылкой на проект плана реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года, что российские власти обсуждают вопрос установления льгот для газомоторного транспорта в рамках выплаты утилизационного сбора. Там уточнили, что проект плановых мероприятий по реализации стратегии на данный момент проходит процедуру согласования на межведомственном уровне.