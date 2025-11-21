Токио одобрил пакет мер по стимулированию экономики и сдерживанию роста цен

Власти планируют также отменить один из акцизов на бензин в интересах стимулирования частной активности в стране

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии одобрило пакет дополнительных мер по стимулированию экономики и сдерживанию роста цен на 21,3 трлн иен ($135 млрд), которые будут выделены в текущем финансовом году (завершается 31 марта 2026 года). Это решение утверждено на заседании кабинета во главе с премьер-министром Санаэ Такаити.

Вместе с ассигнованиями местных органов власти и частного бизнеса размеры пакета достигнут 42,8 трлн иен (почти $273 млрд), подсчитало агентство Kyodo.

Глава кабмина обещает проводить активную финансовую политику в интересах, в частности, повышения уровня поддержки правящей Либерально-демократической партии, которая неудачно выступила на последних всеобщих выборах и оказалась сейчас в меньшинстве в обеих палатах парламента. В числе прочего правительство намерено с января по март субсидировать расходы населения на электроэнергию и бытовой газ, чтобы сократить их примерно на 2 тыс. иен (около $13) в месяц для каждой семьи.

Власти планируют также отменить один из акцизов на бензин в интересах стимулирования частной активности в стране. Предполагается выделить разовые пособия на детей в возрасте до 18 лет и распределить среди населения талоны на рис и другие продовольственные товары.

Правительство планирует также стимулировать различными финансовыми льготами инвестиции в судостроение и развитие систем искусственного интеллекта, которые считаются ключевыми для активизации экономической конъюнктуры.

Предполагается, что нынешний пакет мер временно снизит потребительские цены на 0,7% и увеличит валовой внутренний продукт Японии на 1,4%, говорится в материалах кабинета министров. Однако ряд экономистов сомневаются в эффективности предложенных мер, утверждая, что они могут только подхлестнуть инфляцию, отмечает агентство Kyodo.