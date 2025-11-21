В Японии одобрили перезапуск крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива"

Станция простаивала с 2012 года из-за остановки коммерческих реакторов после аварии на АЭС "Фукусима-1"

АЭС "Касивадзаки-Карива" © Koichi Kamoshida/ Getty Images

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Губернатор японской префектуры Ниигата Хидэё Ханадзуми одобрил перезапуск одного из реакторов крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", простаивавшей с 2012 года из-за остановки коммерческих реакторов после аварии на АЭС "Фукусима-1".

"Активное информирование [населения] о принимаемых мерах безопасности на атомных объектах поможет добиться понимания целесообразности перезапуска станции", - сообщил он журналистам.

Ранее с просьбой одобрить перезапуск АЭС к префектуре Ниигата обратилось правительство столичного региона Токио, который в последние годы сталкивается с дефицитом электроэнергии в пиковые периоды потребления. В ближайшее время одобрить перезапуск должно и местное законодательное собрание.

На АЭС "Касивадзаки-Карива" установлено семь реакторов общей установленной мощностью 8,2 ГВт, что делает ее крупнейшей в мире. Однако все энергоблоки были остановлены в 2012 году. К перезапуску пока готов лишь один энергоблок - шестой, он прошел все необходимые проверки и в него уже загружено ядерное топливо. При отсутствии технических проблем он может быть введен в эксплуатацию уже к концу марта 2026 года.

До весны 2011 года в Японии действовали 54 атомных реактора, которые вырабатывали треть потребляемой электроэнергии. После аварии на АЭС "Фукусима-1" все они были остановлены. Сейчас в стране идет частичный перезапуск атомных станций с соблюдением новых повышенных мер безопасности. В стране действуют 14 реакторов, и их число постепенно увеличивается.