Совет директоров "Лукойла" рекомендовал дивиденды в 397 рублей на акцию

Такое решение касается результатов девяти месяцев 2025 года

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Лукойла" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года, говорится в сообщении компании. Предложенная дата закрытия списка для получения дивидендов - 12 января.

"Отметив устойчивое финансовое положение группы "Лукойл", совет директоров рекомендовал собранию принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на одну обыкновенную акцию и предложил установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 января 2026 года", - говорится в сообщении.

Заочное собрание акционеров, где будет рассмотрен вопрос о дивидендах, состоится 29 декабря, список на участие в нем составляется на 4 декабря.

В октябре США и Великобритания включили "Лукойл" в санкционные списки. "Лукойл" после этого отменил назначенное на 23 октября заседание совета директоров, где предполагалось, что будет рассмотрен вопрос о рекомендации дивидендов за девять месяцев.

По итогам 2024 года суммарный размер выплаченных дивидендов "Лукойла" составил 1,055 тыс. рублей на акцию.