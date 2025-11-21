Вице-премьер Молдавии заявил о заинтересованности в торговых отношениях с РФ

Михаил Попшой отметил, что республика хочет руководствоваться интересами своих граждан

КИШИНЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Граждане Молдавии не поддержат дальнейшую эскалацию отношений с Россией, которая остается важным рынком сбыта молдавской продукции и приняла сотни тысяч молдаван. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД республики Михаил Попшой, комментируя возможность Кишинева следовать примерам Эстонии и Латвии в интервью телеканалу TV-8, который финансируется из фондов ЕС, Великобритании и США.

"Сделать какие-то радикальные шаги несложно, но последствия таких шагов, боюсь, не будут поддержаны нашими гражданами - это могут будь как экономические последствия или, не дай Бог, более тяжелые. <...> Мы хотим руководствоваться интересами наших граждан в первую очередь и нашими экономическими интересами, учитывая наши экспортные поставки в Россию, правда, сильно сократившиеся, но все еще сохраняющиеся по ряду категорий товаров, в том числе сельхозпродукции с севера и юга страны, - присутствие этих товаров еще есть", - сказал вице-премьер.

Отношения между Кишиневом и Москвой начали ухудшаться в 2021 году после прихода к власти Майи Санду и ее Партии действия и солидарности. В 2022 году они значительно охладели, когда Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, из Кишинева были высланы десятки российских дипломатов. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную риторику, отмечая настрой иметь дружеские отношения с Молдавией и выражая неудовольствие тем, что Запад использует страну в антироссийских целях.