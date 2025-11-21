Малый и средний бизнес РФ привлек почти 700 млрд руб. кредитов с господдержкой

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Малые и средние предприятия за январь - сентябрь 2025 года привлекли 686 млрд руб. с помощью инструментов льготного кредитования, "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, государственных микрофинансовых и гарантийных организаций, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"При реализации федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" основная задача заключается в обеспечении качественного роста сектора МСП. Для ее решения с начала 2025 года меры господдержки таргетированы на приоритетные отрасли экономики и субъекты РФ". За девять месяцев текущего года малый и средний бизнес получил 686 млрд руб. через финансовые инструменты поддержки", - заявил Решетников через пресс-службу министерства.

В числе доступных инструментов - льготные инвестиционные кредиты, "зонтичные" поручительства, микрозаймы от государственных МФО, гарантии региональных организаций и другие инструменты Национальной гарантийной системы. Все эти меры входят в нацпроект "Конкурентная и эффективная экономика".

"Немаловажно, что в систему господдержки МСП встроен бизнес, действующий на территориях воссоединенных регионов. В новых регионах малый и средний бизнес за 9 месяцев текущего года привлек почти 3,5 млрд руб. Это почти в три раза больше, чем было годом ранее", - добавил министр.

Для стимулирования инвестиций Минэкономразвития совместно с Банком России и Корпорацией МСП запустили новую программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Она позволяет получать кредиты от 50 млн до 2 млрд руб. В программе участвуют 17 банков.

С начала года предприниматели привлекли по программе льготных инвестиционных кредитов 21,8 млрд руб. на запуск и развитие проектов в приоритетных сферах. В 2026 году объем льготного кредитования планируют увеличить вдвое - до 200 млрд руб., в том числе за счет расширения кредитов на оборотные цели.