Акции "Лукойла" на Мосбирже росли более чем на 2%

По данным на 11:25 мск, акции компании росли до 5 591,5 рубля за бумагу

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Солунин/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций "Лукойла" в ходе торгов на Московской бирже росла более чем на 2%, свидетельствуют данные биржи. Положительная динамика отмечена на фоне решения совета директоров рекомендовать выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года.

По данным на 11:25 мск, акции компании росли на 2,22% - до 5 591,5 рубля за бумагу. К 11:40 мск бумаги замедлили рост и находились на отметке в 5 510,5 рубля. (+0,74%).

Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 397 рублей на одну обыкновенную акцию. Заочное собрание акционеров, где будет рассмотрен вопрос о дивидендах, состоится 29 декабря.

В октябре США и Великобритания включили "Лукойл" в санкционные списки. "Лукойл" после этого отменил назначенное на 23 октября заседание совета директоров, где предполагалось, что будет рассмотрен вопрос о рекомендации дивидендов за девять месяцев.

По итогам 2024 года суммарный размер выплаченных дивидендов "Лукойла" составил 1,055 тыс. рублей на акцию.