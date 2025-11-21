Росрыболовство: сокращение вылова рыбы произошло из-за низкого промысла сардины

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов назвал 2025 год аномальным в плане вылова сардины, сравнив его с 1981 годом

АСТРАХАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Низкий промысел сардины, не зашедшей в океане в экономическую зону России, стал причиной сокращения вылова рыбы в 2025 году. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в ходе Волго-Каспийского научно-промыслового совета, который проходит в Астрахани.

"У нас очень интенсивно наращивался вылов по сардине, и прогноз был очень неплохой на текущий год, но она прошла гораздо восточнее, то есть водами открытого океана, и не зашла в нашу исключительную экономическую зону. Поэтому практически весь вылов, который был сделан нашими рыбаками, пришелся на район, на северную часть Тихого океана, то есть далеко за пределами нашей юрисдикции <…> Рыба была мелкая, эффективность промысла была низкая", - сказал он.

Заместитель руководителя Росрыболовства назвал 2025 год аномальным в плане вылова сардины. Он сравнил его с 1981 годом, когда в Советском Союзе при растущем вылове сардины она не зашла полностью в экономическую зону страны.

"Сейчас суда у нас работают в зоне Японии, но тоже с сардиной там не очень хорошо, ловят в основном скумбрию. Поэтому в этом году сардина очень сильно потянула весь вылов в целом нашей страны вниз. Поэтому при хорошей путине лососевой, при очень хорошей путине минтаевой и хорошем вылове сельди, а у нас примерно на 200 тыс., мы идем с плюсом. Вот этот недолов - порядка 400 тыс. - он, конечно, дает отрицательную динамику. Мы рассчитываем, что порядка 4,8 млн (тонн) по году российские рыбаки дадут", - сказал Соколов.

Заседание Волго-Каспийского научно-промыслового совета проходит в Астрахани 20 и 21 ноября 2025 года. В нем принимают участие представители Росрыболовства, погранслужбы ФСБ России, власти Астраханской области, Дагестана и Калмыкии, ученые, руководители рыбодобывающих предприятий и ассоциаций, члены туристической лиги Астраханской области. На совете в том числе оценят водохозяйственную обстановку и результаты естественного воспроизводства рыб в 2025 году, а также дадут прогнозы на будущее.