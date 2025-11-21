Эксперт Ведяхин назвал ИИ и устойчивое развитие основой для достижения национальных целей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/.

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Симбиоз искусственного интеллекта и повестки устойчивого развития является основой для достижения национальных целей России. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на конференции AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта").

По его словам, больше 70% показателей национальных целей России непосредственно связаны с повесткой устойчивого развития. Поэтому конкурентоспособность страны будет определяться способностью создать сбалансированную экосистему, где инновации и зеленые технологии обеспечивают технологический рывок, а человеческий капитал служит их основой.

"Мир переживает цифровую и экологическую трансформации, и синхронное движение по этим направлениям критически важно для России. ИИ открывает новые возможности для каждого человека, что подтверждают глобальные исследования. Согласно данным KPMG, 66% жителей планеты регулярно используют ИИ, а 83% считают его полезным инструментом", - отметил Ведяхин.

Исследования в России также демонстрируют позитивное восприятие ИИ. Опрос Сбера и Rambler&Co показал, что 75% россиян готовы учитывать рекомендации нейросетей, сохраняя за собой право принятия окончательного решения.

"В контексте стремительного развития ИИ именно человеческий капитал - креативность, критическое мышление, эмоциональный интеллект - становится стратегическим ресурсом. Вместо противостояния "человек против машины" формируется модель симбиоза, где ИИ усиливает человеческие способности", - добавил Ведяхин.