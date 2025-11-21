The Times of India: Афганистан впервые поставил фрукты в Россию

Первая поставка афганских фруктов подтвердила готовность Кабула расширить взаимную торговлю и экспортировать на российский рынок также специи, ковры и другие товары, отмечает издание

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Афганистан впервые поставил партию яблок и гранатов на рынок России. Об этом сообщает издание The Times of India.

Первая поставка афганских фруктов в Россию подтвердила готовность Кабула расширить взаимную торговлю и экспортировать на российский рынок также специи, ковры и другие товары, отмечает издание.

По информации издания, кроме России, Афганистан также заинтересован в расширении торговли с Ираном, Индией и странами Центральной Азии из-за резкого падения двусторонней торговли с Пакистаном в результате закрытия двусторонней границы после ожесточенных вооруженных столкновений в октябре. В прошлом месяце Кабул нарастил на 60-70% экспорт в Иран и Туркмению на фоне практически прекратившейся торговли с Пакистаном, на долю которого в 2024 году приходилось 45% от общих афганских внешнеторговых поставок - в основном скоропортящиеся фрукты и овощи.

В мае министр промышленности и торговли в сформированном движением "Талибан" правительстве Афганистана Альхадж Нуруддин Азизи заявил, что "Россия является одним из важнейших торговых партнеров Афганистана" и страна может предложить России фрукты, специи и ковры в рамках взаимной торговли. Глава Минторга добавил, что Афганистан хотел бы наращивать товарооборот с Россией.