Акции на Гонконгской бирже показали крупнейшее падение с 11 апреля

По данным биржи, общее падение за текущую неделю составило 5,1%

ГОНКОНГ, 21 ноября. /ТАСС/. Ключевой индекс Гонконгской биржи Hang Seng упал к окончанию торгов на 2,38% (снижение на 615,55 пункта), до отметки 25 220,02. Как отмечает биржа, общее падение за текущую неделю составило 5,1%, что стало худшим показателем после 11 апреля.

Другие биржевые индексы также продемонстрировали снижение к закрытию. Hang Seng China Enterprises Index, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, опустился на 223,56 пункта (минус 2,45%), до 8 919,78. Резко снизился и индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний. Он опустился на 3,21% (снижение на 179,10 пункта), до 5 395,49 пункта.

По мнению источника, близкого к Гонконгской бирже, на фондовый рынок влияет неопределенность, вызванная разницей оценок перспектив высокотехнологических компаний, в том числе работающих в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, инвесторы выжидают, поскольку до сих пор нет конкретной информации, предпримет ли Федеральная резервная система США долгожданное снижение ставки в следующем месяце.