Max стал доступен пользователям устройств с ОС "Аврора"

Аудитория платформы в ноябре превысила 55 млн пользователей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Национальный мессенджер Max стал доступен на устройствах с отечественной операционной системой (ОС) "Аврора", сообщили в пресс-службе платформы.

"Национальный мессенджер и российская мобильная операционная система подтвердили совместимость. Скачать Max на устройство под управлением "Авроры" можно в RuStore", - рассказали в пресс-службе.

Аудитория платформы, как напомнили в пресс-службе, в ноябре превысила 55 млн пользователей.