Mediascope: время просмотра YouTube в РФ сократилось на 67% за 15 месяцев

Аудитория Rutube выросла в четыре раза, сообщила руководитель департамента по работе с клиентами и аналитике данных Mediascope Ирина Суанова

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Время просмотра YouTube россиянами за 15 месяцев замедления площадки уменьшилось на 67%, в то время как аудитория Rutube выросла в четыре раза. Об этом сообщила руководитель департамента по работе с клиентами и аналитике данных Mediascope Ирина Суанова.

"15 декабря 2024 года был окончательно замедлен YouTube в России. Суммарно за 15 месяцев замедления YouTube время потребления [контента на площадке] населением снизилось на 67%. И сегодня это только 17 минут на среднего жителя страны, в то время как до замедления было 50", - сказала Суанова.

Кроме того, после замедления YouTube в топ онлайн-кинотеатров вышел детский контент. "Эффект от замедления YouTube вышел и за пределы онлайна. Ни для кого не секрет, что есть общий мировой тренд снижения линейного телепросмотра, и 2025 год стал [в РФ] годом, в котором этого не произошло. Аудитория по ТВ стабильна, а по детской и подростковой мы видим рост, что, в общем, новость хорошая", - рассказала она.