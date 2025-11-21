Трутнев: реестр резидентов МТОР позволит защитить иностранных инвесторов

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Реестр резидентов международных территорий опережающего развития (МТОР) позволит защитить иностранных инвесторов. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Трутнев ранее сообщал, что закрытый реестр резидентов международных ТОР позволит не раскрывать имена соинвесторов. Правительство России утвердило постановление о правилах ведения реестра международных территорий опережающего развития (МТОР), которые начнут создаваться с 2026 года на Дальнем Востоке.

"Мы приняли решение о том, что у нас будет закрытый реестр резидентов международных ТОР. Это связано с тем, что есть страны, которые с назидательной позицией говорят о том, что работать с Россией нехорошо. Но работать с Россией абсолютно необходимо с точки зрения общего развития и развития отраслей", - сказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что международная ТОР позволяет создавать конкурентоспособные условия для привлечения иностранных инвесторов, прежде всего из дружественных стран, с целью создания производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью в приоритетных отраслях.

Ранее на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил о начале работы с 1 января 2026 года международных ТОР в Амурской области, Еврейской автономной области и в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.