Налоговые поступления в бюджет РФ за 10 месяцев выросли на 3,5 трлн рублей

Показатель поднялся до 49 трлн рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Налоговые поступления в федеральный бюджет за январь - октябрь 2025 года выросли на 3,5 трлн рублей, до 49 трлн рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"По итогам десяти месяцев мы отмечаем, что бюджетная система сохраняет свою устойчивость, основные доходы и, собственно, за счет чего сохраняется эта устойчивость, - это ненефтегазовые доходы. Если мы посмотрим по десяти месяцам, то мы идем с плюсом в 3,5 трлн рублей - это плюс 8%, и в целом это 49 трлн рублей", - сказал он.

Глава налоговой службы отметил, что нефтегазовые доходы в федеральном бюджете составляют только 30%. "И это тоже на самом деле - с учетом того, что все же рост обеспечивается, - говорит о том, что бюджет стабилен", - подчеркнул Егоров.

Налоговые поступления в бюджет РФ выросли на 5%. В том числе ненефтегазовые доходы, администрируемые ФНС, выросли на 3 трлн рублей, нефтегазовые сократились на 2 трлн рублей, говорится в материалах к встрече.