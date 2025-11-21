Путин провел встречу с главой ФНС Егоровым

Даниил Егоров доложил о налоговых поступлениях в бюджет

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниила Егорова.

Встреча прошла в День работника налоговых органов.

Глава ФНС в том числе доложил о налоговых поступлениях в бюджет. Кроме того, обсуждались, в частности, меры, направленные на создание комфортных условий для ведения бизнеса.

"Даниил Вячеславович, самый главный, основной вопрос: как идет работа? Как собираемость?" - поинтересовался Путин. Егоров доложил, что бюджетная система сохраняет свою устойчивость, основные доходы - ненефтегазовые.

Глава ФНС также обратил внимание на то, что налоговая пытается обеспечить максимально комфортные условия для ведения бизнеса с минимальными барьерами. "Преобразовывали всю эту систему работы с налогоплательщиками - как раз к этой цели и шли", - похвалил Путин. "Сократили продолжительность проверок, что тоже очень важно, и количество предоставляемых документов", - добавил глава государства.